Симферополь, 5 декабря, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Банки, работающие в Крыму, не подтверждают либо отрицают, что 5 декабря была DOS-атака на их серверы. «Генбанк», отключавший банкоматы на ночь с 4 на 5 декабря, комментариев не предоставил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Blue Coat Photos Кибератака

«Информации от коммерческих структур Крыма о кибератаках в течение суток не поступало», — заявил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах полуострова.

Напомним, о готовящейся кибератаке на банки РФ предупреждало ФСБ 2 декабря. «В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast». Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.

В связи с угрозой, крымский «Генбанк» отключил банкоматы в ночь с 4 на 5 декабря. На сайте банка появилось сообщение, что работа банкоматов возобновлена с 9 утра 5 декабря. При этом по телефону оператор банка отказал соединить корреспондента ИА REGNUM с пресс-службой или отделом маркетинга, порекомендовав написать запрос на электронный адрес. Запрос с вопросом о том, была ли кибератака, до сих пор остался без ответа.

В крупнейшем банке Крыма РНКБ сообщили, что атак на сервера финучреждения не зафиксировано, но банк к ним готов. «В банке организована многоуровневая система обеспечения информационной безопасности с использованием основных принципов построения систем защиты крупнейших банков РФ. У банка есть успешный опыт отражения разноплановых кибератак, РНКБ располагает всем необходимым оборудованием и технологиями для обеспечения информационной безопасности», — сообщили в пресс-службе РНКБ.

Один из компетентных сотрудников «Крайинвестбанка» (банка правительства Краснодарского края, имеющего офисы в Крыму), также подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что увеличения нагрузки на сервера финучреждения не зафиксировано.

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