Москва, 6 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретятся с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, сообщает ИА REGNUM.

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В ходе визита в Москву 6−7 декабря Ягланд планирует провести встречи с российским руководством и обсудить отношения Москвы и Страсбурга. В СЕ сообщили о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым.

Также ожидаются встречи с председателями Конституционного и Верховного судов Валерием Зорькиным и Вячеславом Лебедевым, главой Минюста Александром Коноваловым, уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

В МИД отметили, что с Ягландом планируется «обсудить широкий круг вопросов участия России в многопрофильной деятельности Совета Европы». Также будет продолжен диалог по актуальным проблемам европейской повестки дня.

В 2016 году Москва отмечает 20-летие вступления в Совет Европы. В 2014 году ПАСЕ лишила Россию голоса на своих заседаниях, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Москва в ответ решила не участвовать в зимней сессии ПАСЕ, однако вероятность возвращения российской делегации на площадку ПАСЕ в 2017 году существует.

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