Минск, 5 декабря, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В Минске сегодня, 5 декабря, прошли переговоры начальника управления общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Белоруссии Андрея Бушило с делегацией экспертов Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии, находящейся в республике с визитом в период с 4 по 7 декабря. Об этом ИА REGNUM сегодня, 5 декабря, сообщили в пресс-службе МИДа Белоруссии.

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«В ходе встречи стороны обсудили перспективы и тематические направления развития сотрудничества Белоруссии и ЕС в сфере международной технической помощи на период до 2020 года, в том числе с учетом реформирования Европейского инструмента соседства», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Состав группы экспертов из ЕС не называется. Отметим, что основным получателем помощи Евросоюза в Белоруссии являются не представители прозападной оппозиции, а органы государственной власти и управления.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Минск 4 декабря прибыла делегация Сената Польши, с которой также обсуждаются вопросы развития отношения Белоруссии с Евросоюзом. Белоруссия участвует в программе ЕС «Восточное партнёрство» и рассчитывает на подписание нового базового соглашения о сотрудничестве с ЕС.

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