Рига, 5 декабря, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Оценка латвийцами работы правительства в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2016 года ухудшилась, об этом свидетельствуют результаты исследования «Латвийский барометр Baltic International Bank», сообщает LETA.

Негативная оценка

Так, в октябре удовлетворены работой правительства были 16% опрошенных, недовольны — 74%, остальные респонденты не смогли дать оценку работе правительства. Для сравнения: в сентябре работой правительства были довольны 20%, недовольны — 71% респондентов. Также снизился на 7 пунктов индекс оценки работы правительства: в октябре 2016 года он составил — 42 по сравнению с — 35 в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным опроса «Латвийский барометр «Baltic International Bank», 57% жителей Латвии недовольны тем, как расходуются бюджетные средства в 2016 году. Так, 13% опрошенных заявили, что крайне недовольны, а 44% указали, что в целом недовольны расходованием бюджетных средств. Очень довольны тем, как расходуются бюджетные средства, только 0,3% опрошенных, скорее довольны — 14%. В свою очередь 29% участников опроса не могли сформулировать свое мнение по этому вопросу.

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