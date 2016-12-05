Москва, 5 декабря, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Бараку Хуссейн Обаме и всему американскому народу в связи с гибелью людей при пожаре в ночном клубе в Окленде (Калифорния). Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Mathias Erhart Траурные свечи

Сообщается, что Путин направил Обаме телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в ночном клубе в калифорнийском Окленде. В телеграмме российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших при пожаре в Окленде, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, пожар в оклендском ночном клубе произошел 3 декабря. Клуб был переоборудован из склада, в момент трагедии в здании находились более 50 человек.

На данный момент число жертв пожара составляет 33 человека.