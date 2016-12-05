Кито, 5 декабря, 2016, 17:44 — ИА Регнум. По данным социологического опроса, проведенного фирмой «Estrategia y Táctica», за кандидата в президенты Эквадора от правящего движения «Alianza PAIS» Ленина Морено готовы проголосовать 28,62% избирателей, за лидера оппозиционного движения «CREO» Гильермо Лассо — 18,11%.

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Однако, по данным соцопросов, на третье место неожиданно вырвался экс-мэр Кито, генерал в отставке Пако Монкайо, представитель левой оппозиции, которого поддержало 14, 3 процента респондентов.

Как сообщает «Эквадор сегодня», опросы проводились в различных районах провинций Гуаяс, Пичинча, Эль Оро и Чимборасо. В самой многонаселенной провинции Гуаяс правительственный кандидат Морено занимает первое место, за него готовы голосовать 29,17%, за Гильермо Лассо — 20,56%. В провинции Пичинча лидирует тот же Морено, с 27,33% голосов, а на втором месте оказался Пако Монкайо с 22%. В провинции Чимборасо Монкайо и вовсе выбивается на первое место, с 28,67% голосов опрошенных, в то время как кандидат Ленин Морено находится на втором месте, с 21,67%.

В конце сентября с.г. исполнительный комитет индейской политической партии «Пачакутик» принял решение поддержать Пако Монкайо как кандидата в президенты Эквадора. Монкайо станет единым кандидатом тех левых партий и движений Эквадора, которые выступают против политики действующего президента, сообщало ранее «Andes».