Ярославль, 5 декабря, 2016, 17:42 — ИА Регнум. 600 миллионов, выделенные мэрией Москвы в рамках соглашения с Ярославской областью, будут потрачены на реконструкцию всего исторического ансамбля зданий Советской площади Ярославля. Также, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, частично будет отремонтирован Кирилло-Афанасиевский монастырь.

ИА REGNUM Церковь Ильи Пророка в Ярославле

В правительстве отмечают: в первую очередь московские деньги пойдут на ремонт храма Ильи Пророка. Как выяснилось, один из уникальнейших памятников архитектуры федерального значения находится в неудовлетворительном состоянии. Ремонта требует кровля, фасад, ливневые стоки. Также за счет трансферта будет реконструирована колокольня и проведен ряд работ во внутренних помещениях древней церкви.

«В настоящее время здание церкви Ильи Пророка находится в неудовлетворительном техническом состоянии, выявлены многочисленные трещины и грибковые образования на стенах и сводах. Росписи интерьеров и алтарь требуют кропотливой реставрации. Необходимо изучить вопрос отопления и вентиляции помещений храма», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Впрочем, средств трансферта хватит и на частичный ремонт еще одного культового сооружения — Кирилло-Афанасьевского монастыря, прилегающего к Советской площади, уточнили в правительстве региона.

Кроме того будет благоустроена вся прилегающая к площади территория: Губернаторский сад, Демидовский сквер, территории вдоль улицы Революционной до Волжской набережной. Планируется организовать здесь парковую зону с велосипедными дорожками, детскими городками. Также пространство территории будет подразумевать возможность для движения конных ретро-экипажей. Фасады зданий вокруг Советской площади также планируется привести в порядок.