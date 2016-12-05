Ярославль, 5 декабря, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Ярославский зоопарк готовится расширить функционал своей деятельности. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Теймураз Бараташвили, на базе зоопарка планируется создать крупный экоцентр.

Yaroslavlzoo.ru Ярославский зоопарк

«2017 год объявлен в России годом экологии. Логично начать эту большую работу в этот период. Планируется связать эко-центр с именем великого князя-полководца Александра Невского, тем более что в 2021 году будет праздноваться 800-летие со дня его рождения. Надеемся, этот проект будет поддержан», — пояснил Теймураз Бараташвили.

Он отмечает, что научные и обучающие программы, реализуемые в настоящее время на базе зоопарка, позволили учреждению перерасти свои рамки. Следовательно, проект зоопарка требует дальнейшего развития, подчеркивает директор учреждения.

«Зоопарк может и должен стать центром эколого-патриотического воспитания. Вообще о патриотизме сейчас говорится много, но вот понимается этот термин не так широко, как хотелось бы. Патриотизм должен начинаться с любви к своей земле, к окружающей среде, с умения беречь природу родного края. Кроме того, мы надеемся, что в результате реализации проекта зоопарк станет одной из крупнейших жемчужин «Золотого Кольца России» ‑ и тем самым будет существенным фактором развития туристической отрасли региона. Ну и, наконец, зоопарк должен участвовать в решении социальных вопросов. В числе таких инициатив — создание на базе парка центра анималотерапии, где будут проходить реабилитацию и получать помощь люди с ограниченными возможностями здоровья», — поделился планами Тймураз Бараташвили.