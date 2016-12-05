Санкт-Петербург, 5 декабря, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» в течение дня 5 декабря наблюдаются многочисленные задержки рейсов на прибытие.

Pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково

Судя по онлайн-табло, на данный момент c задержками вынуждены столкнуться пассажиры авиакомпаний Aegan Airlines, Emirates, Etihad Airways, El Al, Qatar Airways, Singapore Airlines, направляющиеся из Москвы рейсом S7, также опаздывают борты «Аэрофлота» из столицы, «Уральских авиалиний» из Минеральных Вод, совместный перелет из Парижа компаний «Аэрофлот» и Air France. Все они должны были бы приземлиться в период с 16:50 до 17:50 и находятся в пути, однако ожидаются с опозданием.Добавим, только в последние два часа в Пулково с задержками прибыли рейсы Aeroflot из Москвы, Ростова и Вены, c опозданием приземлились борты компаний Alitalia и Air Serbia. В «Пулково» отмечают, что лишь несколько рейсов задерживаются примерно на час, в остальных случаях речь идет о 10−15 минутах.

В некоторых авиакомпаниях сбой в расписании связывают со сложным метеоусловиями в Петербурге. При этом, по данным управляющей аэропортом «Пулково» компании «Воздушные ворота северной столицы», погода никак не повлияла на работу воздушной гавани.

«Аэропорт «Пулково» может принимать и отправлять самолеты независимо от метеоусловий. Снегопад не повлиял на работу аэропорта, он работает в штатном режиме. Задержки на вылет были связаны с поздним прибытием воздушных судов в «Пулково». Необходимо отметить, что решение о выполнении взлета и посадки принимает командир воздушного судна в зависимости от метеоминимума самолета и экипажа», — уточнили в управляющей компании.

Аэропорт просит пассажиров уточнять подробную информацию о собственном рейсе на онлайн-табло аэропорта и у авиакомпаний.