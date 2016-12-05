Буэнос-Айрес, 5 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Ассоциация «Матерей Пласа-де-Майо» проведет на текущей неделе марш протеста в Буэнос-Айресе.

Иван Симаков. Помни о голодающих! (фрагмент). 1921

Участницы акции уверены, что режим Маурисио Макри толкает Аргентину назад, уничтожая социальные завоевания. Протестный марш пройдет под лозунгами: «Против лжи и голода», «Солидарность и борьба или голод и репрессии». Шествие продлится 24 часа, сообщает Prensa Latina.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке ареста антифашистского лидера ассоциации «Матерей Пласа-де-Майо» Эбе де Бонафини. Она обвиняется в хищении части средств, направленных организации «Матери Пласа-де-Майо» в качестве гранта на социальное строительство. Сторонники Бонафини называют дело сфабрикованным и политическим — правозащитница выступает с резкой критикой правительства Маурисио Макри, которого она считает «наследником хунты.

Напомним, что главное событие этих дней в Аргентине — судебный иск против президента Маурисио Макри, нескольких чиновников его правительства и эмира Катара — шейха Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́ни по подозрению в совершении преступлений в рамках меморандума, подписанного между Аргентиной и Катаром.