Калуга, 5 декабря, 2016, 17:04 — ИА Регнум. XX Гайдаровские чтения на тему «Опыт регионального развития, ориентированного на внутренний рынок: плюсы и минусы» открылись сегодня, 5 декабря, в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, собравшиеся в Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, говорили о перспективах экономического развития региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Гайдаровские чтения в Калуге.

В Гайдаровских чтениях приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, представители региональных министерств, органов местного самоуправления, общественных движений, ведущие ученые, практики и студенты области.

Формат чтений включает доклады, дискуссии, круглые столы и семинары. Гайдаровские чтения по наиболее актуальным проблемам современного развития регулярно проводятся с 2010 года в Москве, а также в российских регионах и странах СНГ.

Выступая на открытии, губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил его организаторов за выбор Калуги местом проведения ставших традиционными научно-практических чтений. «Данная встреча является хорошей возможностью обменяться мнениями относительно результатов развития региона за последние 20 лет и обсудить актуальные вопросы предстоящего экономического периода», — отметил глава региона.

По его словам, благодаря активной инвестиционной политике и диверсификации промышленного производства Калужская область стала индустриально развитым регионом. Появление новых отраслей и внедрение современных технологий повлияли на систему подготовки профессиональных кадров, а также специалистов в сфере управления. «Мы привели образовательный процесс в соответствие с нашими требованиями, — отметил Анатолий Артамонов. — Но жизнь ставит перед нами новые задачи, которые надо решать на современном уровне. Приходится много работать над собой, и это позволяет нам постоянно находиться в поиске более эффективных путей развития». По словам губернатора, в настоящее время жители области имеют возможность получить интересную работу, которая требует хорошего образования. В ходе дискуссии Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, что именно та часть населения, кто стремится получить хорошие знания и активно реализовать себя, талантливые люди, должны быть в приоритете и в обществе, и в государстве.

Обращаясь к представителям Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, глава региона напомнил, что с их помощью была разработана стратегия социально-экономического развития нашей области до 2030 года. «В центре внимания стратегии — человек. Та экономика, которую мы будем формировать эти годы, будет менять человека», — подчеркнул он.

Анатолий Артамонов также высказался за усиление федеральной поддержки успешно развивающихся регионов. «Благополучие государства зависит от того, насколько возможно пробудить интерес у регионов к развитию. Для этого надо поощрять территории», — подчеркнул он.

Добавим, что организаторами Гайдаровских чтений в Калуге выступили Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Фонд Егора Гайдара и правительство Калужской области.