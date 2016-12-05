Ярославль, 5 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. 6 декабря ветеран Ярославского театра имени Ф. Волкова актер Владимир Шибанков отметит 80-летие. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра, в Волковском театре Владимир Шибанков служит половину своей жизни.

Театр им. Ф.Волкова Владимир Шибанков

Выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Олега Ефремова, он был знаком с Владимиром Высоцким, выходил на сцену «Современника» с Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и, конечно, со своим наставником. До Ярославля Владимир Шибанков работал в Театре имени Моссовета, Томском драматическом театре и Новосибирском театре «Красный факел». Увидев его работы в Новосибирске, худрук Волковского театра Фирс Шишигин пригласил актера в ярославскую труппу.

В Первом русском Владимир Шибанков служит уже 40 лет. На волковскую сцену он выходил в заглавных ролях в спектаклях по пьесам Чехова, Гоголя, Брехта, Булгакова, Горького, Володина, Уильямса и многих других. Его роли становились событиями и приковывали к себе внимание столичных критиков. Из последних работ Шибанкова ярославскому зрителю запомнилась небольшая, но яркая роль Деда Явтуха в спектакле «Вий» режиссера Семена Серзина по пьесе современного драматурга Натальи Ворожбит. В спектакле Михаила Теплицкого «Тевье» по пьесе Шолом-Алейхема он блистательно играет Ивана Поперило. А год назад свой 79-й день рождения актер встретил на сцене как участник лаборатории «Год, в котором я родился» по русской поэзии 20 века.

Долгие годы Владимир Шибанков преподавал в Ярославском театральном институте. Многие его ученики стали звездами кино и театральной сцены. Среди его учеников Анна Самохина, Ирина Гринёва, Валерий Кириллов, Татьяна Малькова, Ирина Сидорова, Евгений Мундум, Олег Павлов и другие.