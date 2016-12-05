Тутаев, Ярославская область, 5 декабря, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Ярославская политическая общественность положительно оценила планы правительства региона сделать Тутаев территорией опережающего развития. Своим мнением по этому поводу с корреспондентом ИА REGNUM поделились депутаты областной и государственной думы.

Тутаев

Как уже сообщало ИА REGNUM, город Тутаев Ярославской области может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Такие намерения в отношении муниципального образования высказало правительство региона, воспользовавшись тем, что в 2016 г возможность стать ТОР получили и моногорода.

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости распространить режим территорий опережающего развития на моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В 2017 году на развитие моногородов выделяется 13 млрд рублей. В Ярославской области таковых два — Гаврилов-Ям и Тутаев. Вероятно, инициатива правительства направлена как раз на то, чтобы привлечь федеральные средства в регион», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-спикер Ярославской областной думы Павел Исаев.

Депутат Ярославской областной думы от Тутаевского района Алексей Калганов, признавая идею правильной, обращает внимание на то, что Тутаев, в первую очередь, является промышленной единицей, где в свое время были созданы условия для работы отрасли.

«В Тутаеве серьезно развита промышленность, есть традиции работы отрасли: Тутаевский моторный завод, в свое время Тутаевский экспериментальный завод и «Тульма», и учебные заведения, начиная от училищ и заканчивая институтами, давали инженерное образование. Поэтому вполне логично будет работать над развитием промышленного потенциала. Кроме того, на ТМЗ сейчас есть пустующие площади, почему бы не предложить их инвесторам. Дополнительный плюс Тутаеву в этом плане даст работа парогазовой станции, которая будет обеспечивать электричеством и Тутаевкий, и близлежащие районы. Это хорошее условие для развития предприятий, и глава региона уже поставил задачу решить этот вопрос. Что же касается туристического направления, то его, конечно, нельзя откидывать, но эта отрасль требует значительной подготовки и серьезных финансовых вливаний. Как правильно сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, надо решать вопрос с переправой через Волгу — а это немалые деньги. Также на левом берегу, наиболее привлекательном в туристическом плане, нет системы водоотведения, нет элементарной канализации, нет гостиниц, нормальных кафе и ресторанов. Очень сложно привлечь туристов без инфраструктуры», — пояснил свою точку зрения Алексей Калганов.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Грешневиков убежден, что реализация идеи правительства Ярославской области будет иметь успех, если региональная власть озаботится борьбой с коррупцией и завоюет доверие населения.

«В Тутаеве уже есть опыт создания технопарка, так и не давший результата, и в последние годы городу не везло ни на руководство, ни на проекты. Поэтому неудивительно, что люди не верят инициативам власти и не проявляют энтузиазма в работе. А этот фактор существенно тормозит любой, даже самый удачный проект. Между тем, на мой взгляд, идеи нового руководства Ярославской области надо воспринимать вполне положительно, и я готов оказать любое посильное содействие в реализации всех планов на благо региона. Впрочем, надо понимать, что существующие сегодня проблемы — а Тутаев находится в большом промышленном кризисе — невозможно решить одним проектом. Но хотелось бы, чтобы эта инициатива получила должное воплощение», — прокомментировал Анатолий Грешневиков.