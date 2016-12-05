Минск, 5 декабря, 2016, 16:33 — ИА Регнум. «Я могу сказать только: «ну слава тебе, Господи!». Я знаю Александра Косинца по его работе в качестве председателя Витебского облисполкома, и надо отметить, что сложно найти более скверного руководителя. Вся его деятельность очень хорошо иллюстрируется словами из известной песни: «что они не делают — не идут дела», а про его «эксперименты» в Витебске до сих пор говорят с ужасом», — заявила 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач, оценивая решение Александра Лукашенко уволить главу Администрации президента Александра Косинца.

ГК «Наш Дом» Ольга Карач

Вместе с Косинцом уволен был и его первый заместитель Константин Мартынецкий. Об их новом трудоустройстве ничего не известно. По мнению Карач, оба чиновника не были талантливыми управленцами, однако лучшей замены им в номенклатурной обойме может не найтись.

«Кадровый резерв у Александра Лукашенко закончился. Подготовленные кадры уехали либо в Россию, либо в ЕС. Приходится довольствоваться Косинцем. Так что я думаю, что Косинец ещё «всплывет», просто потому что других кадров у Лукашенко нет», — уверена лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом».

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