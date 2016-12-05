Хельсинки, 5 декабря, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Финн застреливший трех женщин из охотничьего ружья задержан, сообщает 5 ноября Reuters.

Dnpr.com.ua Смирительная рубашка

По мнению департамента полиции, стрелявший психически болен, а в его нападении нет ни политических ни идеологических мотивов.

Полиция сообщает, что подозреваемый — 23 летний мужчина, ранее судимый, не имеющий никаких мотивов для преступления, по предварительным данным своих жертв выбрал случайно.

«В настоящий момент, основной версией преступления является психическое расстройство нападавшего», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, в ночь на с 3 на 4 декабря перед рестораном в городке Иматра были застрелены местный политик и два журналиста.