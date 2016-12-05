Псков, 5 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака эксперты активно предрекали в прошлом году — в связи с «двойкой», полученной им в рейтинге выживаемости губернаторов фонда «Петербургская политика» и негативным фоном вокруг расследования дела об избиении журналиста Олега Кашина. Однако Андрей Турчак, который возглавил Псковскую область в 2009 году и был переизбран на второй срок полномочий в 2014 году с 78,36% голосов, по-прежнему руководит регионом. Полномочия Турчака на посту губернатора Псковской области истекают в 2019 году.

Kremlin.ru Андрей Турчак

Нынешняя кампания по выборам в Госдуму и Псковское областное собрание депутатов сложилась для Андрея Турчака успешно. В рейтинге влияния глав субъектов РФ по итогам сентября 2016 года эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций добавили ему сразу семь пунктов — он поднялся с 55 места на 48-е, а по итогам октября потерял всего одну позицию, оставаясь в группе глав регионов с сильным влиянием.

«Кремлёвский рейтинг», опубликованный 31 октября в журнале «Профиль» (этот рейтинг, как утверждают его составители, оценивает не эффективность работы глав регионов, а вероятность отставки), поставил Турчаку двойку по пятибалльной шкале. «Губернатору Псковской области Андрею Турчаку всего 40 лет, он должен был покинуть свой пост уже в этом году и перейти на работу в АП РФ к Сергею Иванову, но в связи с отставкой последнего ротация «зависла» и трудоустройство Турчака теперь под вопросом», — отметили составители этого рейтинга.

Вероятность досрочного ухода Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области обсуждалась и в ряде федеральных СМИ и, как порой кажется со стороны, отставки Турчака больше всего ждут именно столичные журналисты (во многом, из-за скандального «дела Кашина»). В самой Псковской области нарастающего недовольства губернатором не наблюдается: по сравнению со своими предшественниками Евгением Михайловым и Михаилом Кузнецовым Турчак — политик более эффективный, да и уровень жизни в регионе стал выше.

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Однако 23 ноября в ходе своего первого визита в Псковскую область новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов сделал акцент на «глубинных проблемах» региона в социальной сфере, отметив, что достигнутых темпов развития для их преодоления — явно недостаточно. «Экономика области нуждается в существенной модернизации, а социальная сфера требует активных действий по её совершенствованию», — заявил полпред. В числе проблем, нуждающихся в особом внимании, были названы низкий уровень жизни населения региона и сложная ситуация с демографией, снижение объёма инвестиций, а также растущий государственный долг региона.

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Именно в день визита полпреда псковскую администрацию пикетировали оппозиционеры губернатора из «Справедливой России», требуя отставки Турчака. Региональный лидер «СР» Олег Брячак, который ранее считался политическим союзником главы региона, резко изменил риторику и инициировал сбор подписей за отставку Турчака в интернете: онлайн-петицию к сегодняшнему дню полписали более 10 тысяч человек. Инициатива «Справедливой России» вновь была широко освещена именно в федеральных СМИ, а Брячака цитировали даже на «Радио «Свобода». Пойдут ли псковичи вслед за Брячаком — пока сказать сложно, на митинг за отставку главы региона в Пскове 21 ноября ему удалось собрать полторы сотни человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Управление внутренней политики Администрации президента РФ вплотную занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». При этом предполагается, что необходимость смены главы региона будет рассматриваться в трёх случаях: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия.