Ярославль, 5 декабря, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области отказал застройщику в продлении аренды земельного участка в Бутусовском поселке в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил местный житель Михаил Козин.

Бутусовский поселок

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года застройщику — ПЖСК «Горожанин» — было отказано в продлении аренды земельного участка под застройку. Застройщик оспорил это решение в Арбитражном суде. При этом по итогам предыдущего заседания суда, состоявшегося 30 ноября, жители поселка и градозащитники высказали опасения, что мэрия решила негласно поддержать интересы застройщика. Поводом для этих подозрений стали действия в суде представительницы юридической службы мэрии, которая не стала отстаивать позицию городской администрации, высказанную публично.

Решающее заседание суда по вопросу продления аренды участка состоялось 5 декабря. По его итогам суд отказал застройщику.

«Сегодня от мэрии присутствовал другой юрист, который четко сформулировала позицию мэрии и назвала основания, по которым договор аренды участка не может быть продлен. В результате суд встал на нашу сторону, правда, мы еще не получили мотивированного решения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Козин, отметив, что вынесенное судебное решение он считает серьезным основанием для того, чтобы в долгой истории о точечной застройке в Бутусовском поселке была поставлена точка.