Калуга, 5 декабря, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Депутаты городского парламента 5 декабря посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов на улице Маяковского в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, свой визит депутаты приурочили к Международному дню инвалида и предсточщим новогодним праздникам.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Калужские депутаты навестили пожилых земляков

«Уже не первый год депутаты фракции партии «Единая Россия» в преддверии праздников приезжают сюда для того, чтобы поздравить и подарить подарки, — рассказал депутат Максим Платов. — Сегодня мы решили подарить телевизор. Кроме того, побеседовали с руководством интерната, инвалидами и пожилыми людьми, ответили на вопросы в рамках нашей компетенции, а также узнали о самых острых проблемах социального учреждения».

«Был приятно удивлен тем, что в этих стенах люди активно занимаются спортом, и одной из первых просьб было оказать помощь с приобретением спортивного инвентаря, — отметил депутат Иван Романов. — Конечно же, мы поможем!».

Депутаты осмотрели здание, прилегающую территорию и оценили ход ремонтных работ. Народные избранники предложили руководству дома-интерната составить перечень самых необходимых вещей и предоставить его в городскую Думу для оказания социальной помощи.