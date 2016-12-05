Владикавказ, 5 декабря, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Северной Осетии объявили в розыск бывшего мэра города Владикавказа Сергея Дзантиева. По данным полиции, Сергей Дзантиев готовится покинуть пределы Российской Федерации, пишет региональное издание «Северная Осетия».

Карта Владикавказа. 1830-е годы

По информации газеты, Дзантиева подозревают в присвоении или растрате в особо крупном размере. Бывший глава города также мог быть замешан в создании организованной преступной группы из числа его непосредственных подчиненных, ссылается на правоохранителей издание.

Как говорится в сообщении МВД по региону, установлено, что в период времени с 2011 года по 2014 год бывшие должностные лица одного из городских образований совершили растрату на сумму 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата», сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В рамках расследования уголовного дела осуществлены совместные следственные мероприятия МВД по РСО-Алания и УФСБ РФ по РСО-Алания. У подозреваемых по делу изъята интересующая следствие документация, электронные носители и материальные ценности. «Северная Осетия» утверждает, что обыски проходили в том числе и у бывшего градоначальника Сергея Дзантиева.

По делу также прошли первые задержания. МВД сообщает о двух задержанных, не приводя их имен. А СМИ заявляют о том, что задержанными являются бывший руководитель Управления муниципального имущества и земельных ресурсов администрации города Владикавказа и бывший главный бухгалтер Владикавказского муниципального казенного учреждения транспортного и хозяйственного обеспечения.

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Сити-менеджер Владикавказа Сергей Дзантиев уходит в отставку

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года Дзантиев объявил о том, что он готов в ближайшее время уйти в отставку, поддерживая тем самым новые реформы бывшего на тот момент времени главой республики ныне покойного Тамерлана Агузарова. Как сообщал официальный сайт администрации местного самоуправления города Владикавказа, мэр ушел в плановый отпуск с последующим увольнением. На должность мэра Дзантиев был избран в ноябре 2014 года. Это был уже второй его срок на посту градоначальника.

Напомним, по итогам 2014 года Сергей Дзантиев, по сообщениям СМИ, стал самым богатым градоначальником на Северном Кавказе и самым высокооплачиваемым чиновником в Северной Осетии. Его доходы составили более 11,976 млн рублей, в несколько раз превысив доходы главы региона Таймураза Мамсурова, руководившего республикой до июня 2015 года.

Отметим, что Сергей Дзантиев неоднократно подвергался критике со стороны СМИ за неудовлетворительное санитарное состояние города Владикавказа и за плохую работу жилищно-коммунального хозяйства.