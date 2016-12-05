Варшава, 5 декабря, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Самолет с делегацией кабинета министров Польши на борту, на котором они возвращались в Варшаву из Великобритании на прошлой неделе, мог потерпеть авиакатастрофу, сообщает польский таблоид Fakt.pl. Издание ссылается на рассказ журналиста правительственного пула Збигнева Парафяновича, представляющего газету Dziennik Gazeta Prawna.

pl.wikipedia.org Так выглядел правительственный польский борт утром 10 апреля 2010 года под Смоленском

По словам репортера, перед вылетом из британского международного аэропорта Лутон он услышал о двух вариантах возвращения журналистского пула и персонала в Польшу: военным бортом или правительственным Embraer 175. В первом случае полет занял бы 4 часа, во втором — 2,5 часа. Победил последний вариант.

Когда сотрудники СМИ уже сидели в салоне Embraer 175, на борт стали подниматься политики. Но оказалось, что сидячих мест не хватает, в итоге некоторым пришлось бы стоять весь рейс. «Начались нервные переговоры — кто летит сейчас, а кто пересаживается на военный самолет, который стартует через шесть часов», — указал Парафянович.

Далее — в его изложении — один из министров пытается уговорить коллег вылететь позже, но безуспешно. В спор вступают стюардессы и обслуживающий аэропорт Лутон персонал: не может быть и речи, чтобы плохо сбалансированный самолет получил разрешение на взлет. Окончательную точку ставит капитан правительственного судна, который заявляет об отказе взлетать, пока проблема не будет решена.

Спустя час добровольцы и те, кому приказало начальство, покидают наконец Embraer 175. На его борту — премьер-министр Беата Шидло, вице-премьер Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны Антоний Мачеревич, министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, командующий Вооруженными силами генерал Марек Томашицкий. Они вылетают домой, но могли погибнуть, если бы не действия капитана лайнера.

«Госпожа премьер-министр, сорокамиллионный польский народ не заслуживает того, чтобы его лидеры путешествовали в таких условиях. Сам я до сих пор не переживал травму 10 апреля. Однако, я уверен, что во второй раз не был бы в состоянии объяснить своим сыновьям, почему через Варшаву (…) скользят десятки гробов, завернутые в бело-красные флаги», — заканчивает свой рассказ журналист правительственного пула.