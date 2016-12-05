Ярославль, 5 декабря, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Директор департамента транспорта Ярославской области Владимир Соловьев покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Правительстве Ярославской области. В приемной департамента отказались комментировать данную информацию, предлагая дождаться завтрашнего дня.

Ремонт дороги в Ярославле

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, новый руководитель департамента транспорта уже определен, но его имя пока не называется.

Владимир Соловьев возглавил Департамент транспорта Правительства Ярославской области в июне 2016 года, сменив на этом посту Олега Круглова.

Ранее Владимир Соловьев возглавлял ГКУ «Ярдорслужба», еще ранее — занимал должность директора Даниловского филиала ГП «Ярдормост». Причины отставки Соловьева источник ИА REGNUM назвать затруднился.

В последнее время работа департамента не раз вызывала критику общественности и депутатов. В частности, речь шла о трудностях с использованием электронных транспортных карт и зимнем ремонте Северо-восточной окружной дороги в Ярославле.