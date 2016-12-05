В Ярославской области сменили директора департамента транспорта
Ярославль, 5 декабря, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Директор департамента транспорта Ярославской области Владимир Соловьев покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Правительстве Ярославской области. В приемной департамента отказались комментировать данную информацию, предлагая дождаться завтрашнего дня.
Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, новый руководитель департамента транспорта уже определен, но его имя пока не называется.
Владимир Соловьев возглавил Департамент транспорта Правительства Ярославской области в июне 2016 года, сменив на этом посту Олега Круглова.
Ранее Владимир Соловьев возглавлял ГКУ «Ярдорслужба», еще ранее — занимал должность директора Даниловского филиала ГП «Ярдормост». Причины отставки Соловьева источник ИА REGNUM назвать затруднился.
В последнее время работа департамента не раз вызывала критику общественности и депутатов. В частности, речь шла о трудностях с использованием электронных транспортных карт и зимнем ремонте Северо-восточной окружной дороги в Ярославле.