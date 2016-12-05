Тверь, 5 декабря, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Несколько районов Тверской области остались без энергоснабжения 5 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Unsplash Электрическая лампа

Так, утром без света остались жители Лесного района, около 12:45 спасатели получили информацию об отключении электроэнергии в Сандовском и Торопецком районах. Около 14:40 стало известно об отключении света в Осташковском районе региона. Также, по данным правительства региона, отключения фиксировались в Бологовском районе области.

Главное управление МЧС России по Тверской области и территориальная система РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность», развернут межведомственный штаб, осуществляющий руководство ликвидацией отключений в круглосуточном режиме.

Ход аварийно-восстановительных работ обсуждался 5 декабря на совещании у губернатора Игоря Руденя, сообщили в пресс-службе правительства области. По данным ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго», все места повреждений линий электропередачи обнаружены, идет оперативное устранение технологических сбоев.

Между тем, в регионе продолжается обильный снегопад. После повышения температуры до плюсовых значений ожидается резкое похолодание. На основании прогноза ухудшения погодных условий на территории области введен режим повышенной готовности служб к реагированию на возникновение аварийных ситуаций.