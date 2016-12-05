Москва, 5 декабря, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Госдума привлечет представителей ведущих вузов к работе по экспертизе как внесенных, так и разрабатываемых в нижней палате парламента законопроектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с ректорами ведущих российских вузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По его словам, речь идет об участии экспертов из высшей школы в экспертно-аналитической работе по законопроектной деятельности Госдумы и работе, связанной с оценкой регулирующего воздействия. «Речь идет о помощи в экспертизе законопроектов, которые внесены в Госдуму как правительством, так и депутатами — это и законопроекты, которые находятся на стадии разработки», — сказал он.

Для того, чтобы организовать такую работу в Госдуме, понадобится «серьезная помощь экспертного сообщества, которое сосредоточено в вузах», добавил он.

«Речь должна идти о научной экспертизе не только внесенных законопроектов, но и разрабатываемых законодательных инициатив, а также о расеётах конечных результатов и эффекта их правоприменения, иными словами — оценка регулирующего воздействия. Такой подход к работе над законами должен повысить их качество, тем самым ответив на запросы общества», — указал парламентарий Володин.

Как подчеркнул Володин, на встречу попросили прийти «не только классические университеты, но и тех, кто хорошо, профессионально занимается вопросами отраслевыми, такими, как здравоохранение, строительство, сельское хозяйство».

«Надо сделать все для того, чтобы была проведена экспертиза, чтобы за счет организации этой работы многие ошибки увидеть на ранней стадии и исключить», — полагает председатель Госдумы.

И сейчас в нижней палате парламента придают большое значение экспертной работе, отметил Володин. «Эта работа, как правило, проводится индивидуально комитетами, и депутаты обращаются к экспертам, но она, скорее, не носит системный характер. Мы хотим придать ей системный характер, чтобы экспертное сообщество участвовало в этой работе», — указал парламентарий.

По его словам, взаимодействие с вузами является первым этапом комплексного экспертного сопровождения законодательных инициатив. Следующим этапом станет привлечение к экспертной работе представителей профессиональных союзов, делового сообщества, чтобы «представители делового сообщества участвовали в подготовке законопроектов, имеющих отношение к экономике», отметил Володин.

Он сообщил, что это направление будет курировать первый-вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») как отвечающий за вопросы законопроектной деятельности, также этим будет заниматься и первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников. «Работы всем хватит», — пообещал Володин.

Отметим, что к работе над инициативами, в частности, планируется привлечь такие вузы, как МГУ им. М. В. Ломоносова, МГЮА имени О. Е. Кутафина, Высшую школу экономики, РАНХГиС, МГИМО, Первый Московский медицинский университет имени И. М. Сеченова, Московский институт культуры, Российский государственный социальный университет, Финансовый университет при правительстве РФ и другие.