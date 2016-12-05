Барнаул, 5 декабря, 2016, 16:03 — ИА Регнум. «Разговоры о том, кто из губернаторов заслуживает или не заслуживает скорой отставки, конечно, можно вести, но стоит ли при этом забывать про российское законодательство? На данный момент большинство глав субъектов РФ избираются прямым голосованием. И хотя эти выборы сейчас имеют ряд особенностей (муниципальный фильтр, нередкое использование административного ресурса и тому подобное), но, тем не менее, все равно судьба губернатора должна решаться в первую очередь голосованием населения региона. Этим и дается самая важная оценка», — так считает профессор, руководитель Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов. Он также напомнил, что губернаторские выборы в Алтайском крае прошли чуть более двух лет назад — 14 сентября 2014 года.

Светлана Шаповалова Поля в Алтайском крае

«Явка была не очень высокая — 34%, но за действовавшего губернатора Александра Карлина проголосовало тогда 73% пришедших на избирательные участки. Никого более достойного среди зарегистрированных кандидатов избиратели не увидели. Если провести опрос сейчас, вряд ли они и теперь увидят такого кандидата. Можно, конечно, говорить про «вытоптанную поляну», про разочарование в выборах после неудачного похода во власть «народного губернатора» Михаила Евдокимова… Но отсутствие местных лидеров пока остается «данностью». А получить извне какого-нибудь «парашютиста», действующего в регионе в манере «майора Топтыгина», избиратели хотели бы еще меньше», — полагает профессор.

Он также подчеркнул, что для понимания нынешней ситуации стоит учесть то, что в Алтайском крае есть определенная группа СМИ, недавно сменившая свой курс на противоположный.

«От безудержной лести в адрес губернатора они вдруг перешли к систематическим пророчествам о его отставке. Наблюдатели связывают это с тем, что интересы фактического владельца этих медиаресурсов разошлись с действиями губернатора. На фоне данной пропагандистской кампании сторонним наблюдателям очень трудно отделить справедливые упреки в адрес губернатора от приемов «черного пиара», — полагает Юрий Чернышов.

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Настоящий эксперт, по его мнению, должен стараться быть объективным, видеть и плюсы, и минусы. При этом важно привлекать внимание именно к «слабым сторонам», чтобы по возможности это могло повлиять на исправление ошибок.

«После появления на посту губернатора Александра Карлина мне пришлось немало говорить о просчетах — например, о неоправданности поддержки проекта «игорной зоны», о нежелательности превращения общественной палаты в марионеточную организацию и так далее. Увы, многое из этого осталось не учтенным. На мой взгляд, справедливая критика нужна, и все же при этом нужно отличать ее от надуманных или утрированных упреков. В чем же заключается главный упрек, который звучит в адрес А. Карлина? Он заключается в том, что регион многие годы продолжает оставаться бедным и «стабильно отстающим». Это, к сожалению, правда. Отход от объективности в оценках проявляется здесь тогда, когда это подают как «заслугу» исключительно Александра Карлина. Увы, здесь действуют многие объективные факторы, влияние которых просто невозможно компенсировать за короткое время и без больших финансовых вложений (удаленность, аграрная специализация, сибирский климат, ограниченность сырьевых ресурсов и так далее). По-видимому, команда губернатора действительно могла бы сделать больше — например, в привлечении инвестиций, в более открытом и конструктивном диалоге с общественностью и так далее. Но, во всяком случае, эта команда работала не хуже ей предшествующих. И она могла бы сделать гораздо больше при условии более ощутимой поддержки региона из Центра», — отметил профессор Чернышов. Второй главный упрек в адрес губернатора, по его словам, сейчас связан с тем, что «Единая Россия» на последних выборах получила в Алтайском крае самый низкий по стране результат — 35%.

«Здесь многие комментаторы применяют какую-то странную, перевернутую логику. Выборы ведь существуют не для того, чтобы губернаторы искусственно «накручивали» проценты для какой-то одной партии? Выборы существуют для выявления реальной воли избирателей и для повышения легитимности власти. Если в регионе годами держится самый низкий уровень зарплаты, то и результаты голосования тоже будут соответствующими (если, конечно, они не подверглись существенной накрутке). Выборы отразили объективную реальность? Так за это надо хвалить! И пора уже все-таки определиться, чего же хотят от губернаторов — «честных и прозрачных выборов» или организованной подгонки результатов голосования в пользу одной из партий», — привел довод профессор. По его наблюдениям, население, конечно, устало от бедности и отсутствия видимых перспектив улучшения ситуации.

«Социальное самочувствие проявляется в растущем оттоке активных граждан (за 9 месяцев 2016 г. в другие регионы России уехало на 4710 человек больше, чем приехало представителей иных регионов). Однако при этом отрицательный рейтинг самого губернатора отнюдь не выше положительного. Позитивно оцениваются такие его качества, как грамотность, рассудительность, отсутствие крайностей, знание региона и поддержание хоть какой-то стабильности. Так, например, он не стал «бежать впереди паровоза», когда прежним министром образования и науки Дмитрием Ливановым был провозглашен курс на слияние вузов. А если бы на месте Карлина был какой-нибудь «Топтыгин», дров наломали бы немало и это еще больше усилило бы напряженность. Вот за это стремление следовать здравому смыслу многие могут сказать ему спасибо», — заключил Юрий Чернышов.

Его вывод из сказанного таков: «Региону нужна сейчас не кадровая рокировка, а системная помощь из Центра в инвестициях, в развитии экономики и социальной сферы. Иначе вряд ли что-то серьезно изменится. Однако к следующим губернаторским выборам стоило бы поискать и других кандидатов, которые сочетали бы в себе такие качества, как знание местных реалий, управленческий опыт, энергию и стремление улучшить жизнь в Алтайском крае».

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Напомним, Управление внутренней политики Администрации президента вплотную занялось изучением ситуации в российских регионах. По итогам этой работы в ближайшие месяцы будет подготовлен ранжированный список регионов, в котором будут отображены регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Причем, разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, определено всего три: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

Между тем, алтайский политолог Михаил Литвинов термин «электоральное недовольство» назвал «игрой научного ума».

«Электоральное недовольство считается по очень хитрой схеме: когда берется количество людей, которые голосуют «за» и то количество, которое по каким-то причинам голосует «против». Эти суммы вчитываются друг из дружки и получается какая-то цифра, которая не имеет интереса ни с точки зрения электоральной, ни социологической, ни, тем более, статистической. Она имеет интерес, как один из инструментов анализа какого-то фрагмента — только и всего. А вот к реальной ситуации оценки деятельности губернатора или системы какой-то административной, этот механизм имеет очень и очень относительное отношение. Грубо говоря, это игра научного ума», — заявил политолог.

По его мнению, никаких подтверждающих данных электоральной слабости действующего губернатора Алтайского края не существует, равно как и любых оснований для его снятия (социальных, экономических, политических или административных).

«Потому, что возглавляемая им администрация на сегодняшний день в большей мере контролируют ситуацию — с одной стороны, а с другой — позволяет сохранять все приоритеты в экономике, заложенные несколько лет назад. Речь, в частности, идет о социальной ориентации бюджета и выполнении всех обязательств, которые брала на себя администрация. С другой стороны, косвенным подтверждением этому является то, что ряд публикаций, которые появлялись в связи с возможной отставкой после выборов депутатов Госдумы, они в общественном мнении вообще никак не отображаются. Если говорить о возможности снятия, у нас в России просто так не снимают, у нас снимают за что-то», — полагает Михаил Литвинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Александр Карлин возглавил регион 25 августа 2005 года по представлению Президента РФ после трагической гибели в автокатастрофе Михаила Евдокимова.

25 августа 2009 года Карлин официально вступил в должность губернатора по итогам рассмотрения депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания предложения тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева продлить срок полномочий Карлина. Спустя 5 лет — 14 октября 2014 года — состоялось его всенародное избрание на пост главы края.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2007, 2013), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), многими медалями. Срок полномочий истекает в 2019 году.