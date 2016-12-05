Санкт-Петербург, 5 декабря, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Автомобильный завод корпорации Toyota в Санкт-Петербурге перешел на работу в две смены, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 декабря, в пресс-службе предприятия. Решение было принято из-за высокого спроса на выпускаемые заводом модели Camry и RAV4 в России, вслед за успешным запуском локального производства Toyota RAV4 в августе 2016 года.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota в Петербурге

Продажи Toyota Camry и Toyota RAV4 продемонстрировали уверенную динамику в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на фоне общего снижения рынка. Руководство завода уверено, что переход на двухсменный график позволит петербургскому предприятию производить больше автомобилей для удовлетворения выросшего спроса.

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«Работа завода Toyota в две смены практически не повлияет на общие показатели производства по Петербургу за год — в любом случае автопром Петербурга покажет отрицательную динамику», — прокомментировал новость корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По прогнозам профильного агентства, на заводе Toyota в 2016 году будет произведено около 40 тысяч машин.

По данным «Auto-Dealer-СПб», в январе-октябре 2016 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 229 800 легковых автомобилей, что на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При отсутствии спроса, во избежание затоваривания автомобильные заводы вынуждены сокращать объёмы производства и оптимизировать работу.