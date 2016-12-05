Берлин, 5 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Необъяснимое периодическое изменение светимости звезды KIC 8 462 852 в созвездии Лебедя может быть связано с деятельностью внеземной цивилизации — инопланетяне берут энергию светила, из-за чего оно на время теряет яркость. Такое предположение сделал Эдуард Хейндль из Фуртвангенского университета в Германии, его исследование опубликовано на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает Daily Mail.

Asia.in.ua Созвездие Лебедя

Физик также предположил, как именно устроены объекты вокруг звезды, с помощью которых неизвестная раса получает энергию. Также ученый предложил простую модель, которая описывает колебания светимости звезды.

Звезду KIC 8 462 852 отделяют от Земли 1480 световых лет, ее масса и радиус примерно в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Звезда необычна тем, что ее светимость через строгий промежуток времени падает на 22%.

Ученые не нашли объяснений такому явлению. Некоторые из них предполагают, что вокруг звезды сформировалось кометное облако. Ряд исследователей говорят о существовании вокруг загадочной звезды искусственно созданных сооружений.