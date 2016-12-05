Москва, 5 декабря, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Руководство Российской Федерации (РФ) не будет оценивать итоги прошедшего референдума в Италии, на котором жители страны должны были решить вопрос об изменении функций верхней палаты парламента страны. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Италии

«Референдум — это исключительно внутреннее дело Италии, — сказал представитель Кремля журналистам. — Мы (власти РФ) не имеем права и не хотим давать какие-то оценки на этот счет».

При этом Песков отметил, что премьер-министр Италии Маттео Ренци «был сторонником конструктивного, активного диалога на высшем уровне между двумя странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на территории Италии прошел референдум, на котором жители страны должны были решить вопрос об изменении функций верхней палаты парламента Италии. Реформу, предложенную премьер-министром Италии Маттео Ренци, отвергли 60% граждан страны.

Глава правительства Италии признал поражение и объявил о намерении подать в отставку.

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