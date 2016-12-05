Москва, 5 декабря, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин примет премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, который находится с рабочим визитом в России, 6 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Рубли

В ходе встречи планируется обсуждение вопросов продвижения российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе и реализации важнейших совместных проектов.

Отметим, что все расходы в рамках визита турецкого премьер-министра будут оплачены российской стороне в рублях. Такое решение станет первым шагом на пути перехода во взаиморасчетах между РФ и Турцией на национальные валюты, сообщает пресс-служба главы турецкого правительства.

В рамках визита в Россию пройдут переговоры Йылдырыма с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, также он посетит Казань, где встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в бизнес-форуме.