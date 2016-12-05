Более половины отравившихся салатом в Краснодаре выписаны из больниц
Краснодар, 5 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае более половины отравившихся работников компании «Тандер» выписаны из больниц, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Всем сотрудникам, обратившимся за медицинской помощью, она была оказана своевременно. Более половины обратившихся уже выписаны, еще несколько человек отказались от госпитализации, им было назначено лечение на дому», — пояснили в Минздраве.
Остальные пострадавшие, которые находятся в больницах, будут выписаны в ближайшее время. В первые сутки была проведена лабораторная диагностика и установлена этиология заболевания, тяжелого пищевого отравления ни у кого не выявлено.
Ранее в лечебные учреждения Краснодара были госпитализированы более 130 человек с признаками пищевого отравления — все они пообедали салатом в столовой офиса акционерного общества «Тендер» (фирма включает в себя сеть розничных магазинов «Магнит»).
59 человек были госпитализированы в Специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара, еще 74 обратились в городскую поликлинику №1. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту выявления острой кишечной инфекции у работников компании.