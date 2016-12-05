Красноярск, 5 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае складывается сложная ситуация с распространением сибирского шелкопряда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор региона Виктор Толоконский на селекторном совещании, посвященном защите лесов от воздействия насекомых-вредителей.

smartneddy Шелкопряд

По словам Толоконского, около 700 тыс. гектаров лесов уже требуют специальных мер защиты от насекомых-вредителей. Значительная часть лесных насаждений нуждается в срочной санитарной вырубке.

«Чтобы провести летнюю кампанию по обработке лесов для борьбы с шелкопрядом, требуется вложить значительное количество финансовых средств, предусмотреть которые в бюджете края в настоящий момент не представляется возможным. Сейчас определяется перечень населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от зараженных лесов и требующих особой противопожарной защиты. Там будут организованы дополнительные контрольные посты, будут производиться необходимые санитарные вырубки, там будут сконцентрированы дополнительные ресурсы. Но обеспечить необходимую защиту на всей территории, занятой лесами, без федерального финансирования не представляется возможным», — подчеркнул он.

Виктор Толоконский заявил о необходимости скорейшего определения порядка и объема финансирования работ по ликвидации очагов распространения шелкопряда за счет средств федерального бюджета. По его словам, «формировать полноценный план действий» необходимо уже сегодня: «Ситуация потребует особого порядка управления. Для координации работы в крае будет создана специальная комиссия под руководством председателя правительства региона».

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в ходе совещания рост популяции сибирского шелкопряда назван главной угрозой значительной части лесных массивов России.

«Крупные очаги лесов, зараженных сибирским шелкопрядом, выявлены в Красноярском крае, Томской, Иркутской и Кемеровской областях. На территории этих субъектов России необходимо организовать эффективную реализацию санитарно-оздоровительных мероприятий. В соответствии с решением правительственной комиссии всем ведомствам поручено организовать взаимодействие и обеспечить слаженную работу по противодействию распространению шелкопряда в субъектах Сибирского федерального округа», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, при министерстве лесного хозяйства Красноярского края создали координационный совет по вопросам защиты лесов от вредителей. В его состав вошли ученые, чиновники, представители МЧС и лесничеств.

Заместитель руководителя центра защиты леса по Красноярскому краю Виталий Разнобарский отметил, что летом текущего года из-за благоприятных погодных условий произошел переход популяции сибирского шелкопряда на однолетний период развития. Это вызвало резкий рост количества гусениц.