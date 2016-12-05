Минск, 5 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Александр Лукашенко снял с должностей главу своей администрации и первого её заместителя, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко

«Александр Косинец и Константин Мартынецкий освобождены от должностей главы Администрации президента Республики Беларусь и первого заместителя главы Администрации президента Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу. Соответствующие указы глава государства Александр Лукашенко подписал 5 декабря, — сказано в кратком официальном сообщении. — Исполняющим обязанности главы Администрации президента назначен Валерий Мицкевич».

Валерий Мицкевич — 1964 г.р., уроженец г. Лида Гродненской области (Западная Белоруссия). По образованию юрист, работал судьёй и в 2001 году занял должность замминистра юстиции. Работал в Центризбиркоме Белоруссии. В 2005 был назначен директором Национального центра законопроектной деятельности при президенте (после слияния НЦЗД и НЦПИ — Национального центра законодательства и правовых исследований РБ). С июня 2009 года — заместитель главы Администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно критиковал Администрацию президента за состояние работы с кадрами. В свою очередь независимые эксперты обращали внимание на «короткую скамейку запасных» у бессменного руководителя Республики Беларусь.

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