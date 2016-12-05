Москва, 5 декабря, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин передал послание руководству Ирана, соответствует действительности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я могу подтвердить это, — сказал представитель Кремля. — Но никаких деталей привести не могу».

5 декабря официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина передано иранским властям.

По словам дипломата, документ был передан через спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

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