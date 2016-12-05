Москва, 5 декабря, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «сложной и героической» работу пилотов российских ВКС в Сирии. Так он прокомментировал инцидент на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Jetstar Airways Кабина пилотов в самолёте

По его словам, эта работа очень «напряженная». Главное, сказал Песков, то, что пилот остался жив.

Ранее при посадке на тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы из-за обрыва троса аэрофиниша. По данным Минобороны РФ, пилот не пострадал, он успел катапультироваться.

Пилот Су-33 вернулся с боевого задания. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с поставленными задачами, сообщили в Миноборны РФ.