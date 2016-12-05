Ярославль, 5 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2016 году было возбуждено 17 уголовных дел по статьям об экстремизме, в прошлом году таких дел было только 3. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru СУ СК

«За 11 месяцев 2016 года наблюдается значительный рост числа сообщений об экстремизме, поступающих к нам в Следственный комитет. В нынешнем году к нам поступило 27 материалов, а за те же 11 месяцев 2015 года только 19. Число возбужденных уголовных дел выросло с трех до 17. В суд направлено 9 дел, тогда как в прошлом году только одно», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Дела об экстремизме возбуждаются по материалам оперативных проверок. Почти всегда речь идет о размещении в социальной сети «Вконтакте» материалов с элементами «ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства» или публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Одно из таких дел сейчас передается следователями в суд.

«Мужчина, житель Ярославля, 38-лет, нигде не работающий, свое время с ноября 2014 года по октябрь 2015 проводил в интернете и выкладывал агрессивные материалы. В них оправдывалась и обосновывалась необходимость совершения насильственных действий в отношении лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе. С содержанием указанных сообщений ознакомились многочисленные пользователи социальной сети. Более того, он выложил у себя на страничке «руководство по насилию», — пояснила Кристина Гузовская.