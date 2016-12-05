Москва, 5 декабря, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Необходимо вообще запретить перевозку детей рейсовыми автобусами, потому что проверить, контролировать и сопровождать данную перевозку никаким образом невозможно. Об этом сегодня, 5 декабря, заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с трагедией в Югре, передает ТАСС.

naeimasgary Салон автобуса

Как отметила Кузнецова, к обстоятельствам произошедшей в ХМАО трагедии есть много вопросов. «Почему эта группа детей поехала вечером? Остальные дети, как нам известно, выехали только утром сегодня. Почему дети ехали рейсовым автобусом?» — подчеркнула омбудсмен, добавив, что вопросы есть и к правомерности доступа к рейсу водителя, «который неоднократно нарушал ПДД».

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Как сообщало ИА REGNUM, авария с пассажирским автобусом, в котором ехали дети, произошла 4 декабря: автобус разбился на 926-м км трассы Ханты-Мансийск — Тюмень. Погибли 12 человек, в том числе 11 детей, госпитализированы более 20 человек. В автобусе ехали воспитанники спортивной школы «Сибиряк» (Нефтеюганск) — они возвращались с соревнований домой.

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