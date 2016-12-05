Лондон, 5 декабря, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Условия в верхних слоях атмосферы коричневых карликов, своего рода «звезд-неудачников», могут быть пригодными для существования живых организмов. К такому выводу пришли британские специалисты, статья об их исследованиях размещена на arXiv.org.

Pexels Звездное небо

Как рассказал Джек Йейтс из Эдинбургского университета в Шотландии, жизнь может возникнуть не только на землеподобной планете с твердой поверхностью. В 1976 году Карл Саган выдвинул гипотезу, согласно которой в верхних слоях атмосферы газовых гигантов могут обитать организмы-«паруса» и организмы-«воздушные мешки». Такие существа парят на потоках, поднимающихся из глубин планеты, и питаются энергией Солнца.

В 1995 году астрономы открыли коричневые карлики — нечто среднее между планетами и звездами. Масса таких «несостоявшихся звезд» составляет менее 7% от массы Солнца, что недостаточно для возникновения в их глубинах термоядерной реакции. С течением времени такие объекты постепенно угасают и остывают.

Не так давно ученые обнаружили, что у коричневых карликов могут быть свинцовые и минеральные «облака», а также другие свойства, позволяющие отнести их скорее к чрезвычайно крупным планетам, нежели к звездам. В частности, их атмосфера может содержать кислород, водород, углерод и азот, следовательно, на них возможна жизнь в виде «парусов» или «мешков».

По оценкам ученых, в галактике Млечный путь количество коричневых карликов может достигать 1 млрд — то есть значительно больше, чем потенциальных двойников Земли или других планет. При этом только вблизи Солнечной системы их может быть несколько десятков.