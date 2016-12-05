Москва, 5 декабря, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Цены на бензин на территории Российской Федерации (РФ) не будут расти выше инфляции еще на протяжении 10 лет. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью НТВ.

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«Я думаю, что российский потребитель в ближайшие не то что годы, а десятилетия не увидит никаких серьезных скачков цен на нефтепродукты и на бензин, — говорит он. — Они (цены) будут по-прежнему ниже инфляции двигаться или с инфляцией, но не выше того».

Артемьев добавил, что рост цен на нефтепродукты в последние годы был связан с повышением акцизов и налогов.

«Налоги (государство) увеличивало все больше и больше на эту отрасль, — говорит глава ФАС. — И эти акцизы идут в дорожные фонды, и из этих средств ремонтируются российские дороги».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме сообщила, что инфляция в РФ к настоящему времени замедлилась до 6% в годовом сопоставлении и еще немного снизится до конца года.

«Это уже сопоставимо с тем уровнем низким, который инфляция достигала в 2011—2013 гг., но были у нас примеры, когда инфляция опускалась, а потом вновь поднималась», — напомнила глава ЦБ.