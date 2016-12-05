Ярославль, 5 декабря, 2016, 15:04 — ИА Регнум. 4 декабря в Ярославле официально дан старт всероссийскому празднованию 850-летия со дня рождения грузинского поэта Шота Руставели. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM организатор мероприятия директор Ярославского зоопарка, председатель ЯРО «Союз грузин в России» Теймураз Бараташвили, празднование юбилея станет хорошим поводом для восстановления дружеских отношений между народами России и Грузии.

Шота Руставели

Торжества прошли в Ярославском художественном музее. В них приняли участие председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднований, посвященных 850-летию Шота Руставели, Сергей Степашин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков. В ходе вечера звучали фрагменты знаменитой поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на русском и грузинском языках, национальные песни.

«В 1966 году юбилей Руставели пышно праздновал весь СССР, и сейчас грузинская община Ярославской области не могла пройти мимо такого события, тем более что на уровне культурном, духовном мы очень близки с русскими людьми. Ведь великий поэт воспевал идеи дружбы, чести, любви — и сейчас, несмотря на территориальные границы и разногласия политиков, именно искусство, философия, религия должны стать факторами, объединяющими наши народы. Ведь когда говорят музы, пушки молчат. Кроме того, творчество Шота Руставели — это достояние всего человечества. Идеи великого гуманиста, высказанные 8,5 веков назад, актуальны и сегодня, и тем особенно ценны», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Теймураз Бараташвили.

Идеи о восстановлении международных связей в ходе праздника высказывали все участники мероприятия. Кроме того, они сочли символичным, что празднование юбилея грузинского просветителя и поэта начались именно в том городе, где было найдено «Слово о полку Игореве». Ведь именно с этим произведением гости и организаторы торжества поставили в ряд «Витязя в тигровой шкуре».

«Наши народы объединяет культура, общая православная вера. Ярославль с его куполами, церквами, монастырями, Волгой, маленькими домами — это и есть та исконная Россия, которая далеко не везде сохранилась. Здесь мы чувствуем те сигналы, которые подает Шота Руставели в своем великом произведении, — что перед Богом мы все едины, что никто не в силах нас разделить, что отношения, основанные на любви, верности, великодушии, останутся навсегда», — отметил в своей приветственной речи на открытии празднования Сергей Степашин.