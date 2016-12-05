Майкоп, 5 декабря, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Вероятность переназначения Аслана Тхакушинова на третий срок очень мала, но, по мнению экспертов, его шансы остаться у власти есть. В «Кремлевском рейтинге» губернаторов, составленном Центром развития региональной политики, на конце октября именно Тхакушинов возглавил I группу риска (скорая отставка), передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Adygheya.ru Аслан Тхакушинов

Один из объектов для критики — высокий уровень присутствия во власти клана Тхакушинова. К числу высокопоставленных членов «правящей семьи» относятся брат главы республики, депутат парламента Адыгеи Эдуард Тхакушинов, прокурор наиболее близкого к Краснодару Тахтамукайского района Адыгеи Мурат Асланович Тхакушинов, зять Аслана Тхакушинова, секретарь республиканского Совета безопасности Хазер Чич и другие. Экономика региона развивается по докризисным стратегиям, при этом растет долг в сфере ЖКХ (почти 3 млрд рублей), отмечает журнал «Профиль». По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), за первое полугодие 2016 года Адыгея вошла в число самых бедных российских регионов по показателю совокупных доходов на душу населения.

Также с приближением срока истечения полномочий теперешнего главы Адыгеи, до которого остаются считаные месяцы, жители республики заговорили о возврате прямых выборов главы региона и мэра Майкопа. Сбор подписей организован в том числе и в сети интернет. На сегодня под обращением подписались более 5 тыс. человек.

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Подписанты считают, что у жителей Республики Адыгея нет другой альтернативы выбрать достойного человека на пост главы региона, кроме как прямые выборы. Потому что все остальные способы избрания вообще никак и никаким образом не учитывают интересы населения.

«Отставка, а если быть точнее — непереизбрание на очередной срок главы Республики Адыгея Аслана Тхакушинова считалась делом практически решенным при прежнем заместителе руководителя администрации президента России (АП)», — высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM член «Клуба экспертов» Нижнего Поволжья, руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Между тем, по словам политолога, «когда же на смену Володину пришел Кириенко, а вместе с этим начались и серьезные кадровые изменения в самом управлении АП по внутренней политике, в Майкопе затеплилась надежда на сохранение status quo. Этим ряд наблюдателей склонен был объяснить отказ Тхакушинова от мандата депутата Госдумы (возглавлял региональный список на сентябрьских парламентских выборах)».

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«Среди причин возможного «ухода» Тхакушинова с поста главы Адыгеи (13 января будет 10 лет на этом посту) основной, как ни странно, указывался его возраст — летом следующего года Аслан Китович отпразднует 70-летие. Хотя, скорее, это формальный повод», — отмечает Виталий Арьков.

По его мнению, причина — в соседнем Краснодаре, где «считали и продолжают считать Адыгею де-факто одним из районов Кубани (де-юре, конечно, это не так)».

«Поскольку новый краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев активно обновляет управленческую элиту региона, то хочет видеть и в Майкопе как минимум лояльного себе человека, а лучше — полностью управляемого. Позиции Кондратьева в Кремле и близость к первому лицу дают основания прогнозировать: рано или поздно задуманное ему удастся реализовать», — считает собеседник агентства.

Виталий Арьков напомнил, что сейчас в Адыгее глава республики избирается посредством голосования депутатов регионального парламента (Госсовета-Хасэ) по выдвинутым президентом России кандидатурам, хотя и регулярно в местном обществе поднимается вопрос о введении прямых всенародных выборов. Во многом, вероятно, потому, что Тхакушинов никогда не избирался всенародным голосованием — единственный раз он принимал участие в таковом в далеком 2002 году и смог занять лишь пятое место с результатом 2,6%

«Среди возможных кандидатов на пост главы Республики Адыгея сейчас называют разные фамилии, представляющие различные местные группы влияния и семейные кланы. Это и спикер Госсовета-Хасэ Мурат Кумпилов, и глава Северского района Кубани Адам Джарим, и заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов», — добавил политолог.

«Одно можно сказать наверняка — главой региона станет этнический адыгэ/черкес. Это принципиальная, считаю — абсолютно верная, позиция Кремля», — заключил Виталий Арьков.

То, что президент РФ Владимир Путин не станет переназначать Аслана Тхакушинова на следующие пять лет на пост главы Адыгеи, поскольку сам будет формировать новую команду для четвертого президентского срока, считает доктор политических наук, проректор по научной работе Северо-Кавказского Федерального университета Арушан Вартумян.

Напомним, новый порядок избрания главы Адыгеи в республике был принят в марте текущего года. Депутаты Государственного совета-Хасэ республики отказались от всенародных выборов руководителя республики. Теперь главу будут выбирать сами парламентарии. Новую избирательную схему опробуют уже следующем году. Полномочия нынешнего руководителя Аслана Тхакушинова истекают в январе 2017 года.

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На пост главы Адыгеи Аслан Тхакушинов пришел в 2006 году. 6 декабря его кандидатуру президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственного Совета республики, а уже неделю спустя республиканский парламент наделил Тхакушинова полномочиями президента Адыгеи. На второй срок кандидатуру Тхакушинова спустя пять лет — в декабре 2011 года — внес тогдашний президент Дмитрий Медведев. В должность нынешний глава вступил 13 января 2012 года.

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По мнению редактора отдела политики газеты «Московские новости» Ивана Сухова, которого цитирует «Кавказский узел», тогда при принятии Кремлем решения о новом главе Адыгеи предпочтение было отдано сохранению спокойствия в республике.

«Понятно, что в республике нет особого процветания, но, с другой стороны, по уровню и скорости экономической депрессии Адыгея уступает другим регионам Кавказа, в которых ситуация менее благополучная. По моему мнению, у Москвы не было особых поводов убирать Тхакушинова. Возможно, это не очень правильный выбор Кремля, но его нужно было делать во время предвыборной кампании и самих выборов депутатов в Госдуму РФ, результаты которых и последовавшие за ними акции протеста оказались более сложным вопросом для руководства страны», — пояснил эксперт.

В феврале 2016 года от ответа на вопрос журналистов, планирует ли Аслан Тхакушинов участвовать в новой предвыборной гонке, главы Адыгеи уклонился. «Считаю, что в республике очень много достойных людей, которые могли бы стать главой Республики Адыгея. Есть очень образованные, подготовленные, молодые, талантливые… Я готов сейчас заниматься теми проблемами, которыми функционально должен заниматься. Потому что политикой занимаются раз в пять лет, а экономикой каждый день», — сказал Тхакушинов.

Тогда же он заявлял, что выборы главы республики пройдут в 2017 году, скорее всего, в единый день голосования, и что они будут прямыми. Однако месяц спустя жителей Адыгеи лишили права на прямое волеизъявление.