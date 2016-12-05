Ленинградская область, 5 декабря, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Территориальная схема обращения с отходами делит Ленинградскую область на 13 технологических зон, в каждой из которых определены источники образования твердых коммунальных отходов, места, оборудованные контейнерными площадками для сбора мусора и лицензированные полигоны для размещения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов. Об этом сегодня, 5 декабря, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Hans Мусор

Схема станет основным документом для деятельности единого регионального оператора по обращению с отходами, которого всем субъектам Российской Федерации предстоит определить до 1 января 2019 года. В соответствии с федеральным законодательством выбранному по конкурсу региональному оператору будет передана деятельность по сбору, транспортировке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на территории 47-го региона.

В рамках территориальной схемы Ленобласть была условно разделена на 13 технологических зон:

Зона 1 — Кингисеппский муниципальный район и Сосновоборский городской округ. Отходы поступают на размещение на полигон ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (предназначен для обеспечения собственных нужд).

Зона 2 — Сланцевский муниципальный район, полигон ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Зона 3 включает в себя Ломоносовский и Волосовский муниципальные районы. Отходы поступают на обработку на предприятия ООО «Эко Лэнд», ООО «ТЭК», ООО «Профспецтранс» и на размещение на полигон ООО «Профспецтранс».

Зона 4 включает в себя Лужский и Гатчинский муниципальные районы. Отходы поступают на обработку на ООО «ЛОЭК», на размещение на полигон ООО «Новый Свет-Эко» и ООО «АвтоБеркут».

Зона 5 — Тосненский муниципальный район, полигон ООО «Спецавтотранс».

Зона 6 — Выборгский муниципальный район. Отходы поступают на обезвреживание на ООО «Транснефть-Порт Приморск», ОАО «РПК-Высоцк «Лукойл-II» и на размещение на полигон ООО «РАСЭМ».

Зона 7 — Приозерский муниципальный район, полигон ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Зона 8 — Всеволожский муниципальный район. Отходы поступают на утилизацию на ЗАО «Вуолы-ЭКО».

Зона 9 — Кировский муниципальный район. Отходы поступают на утилизацию на ООО «Грюнбург» и на размещение на полигон ЗАО «Промотходы» (Всеволожский район).

Зона 10 — Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский муниципальные районы. Отходы поступают на утилизацию на ООО «СТ», на размещение на полигон ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Зона 11 — Киришский муниципальный район. Отходы поступают на размещение на полигоны ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (предназначен для обеспечения собственных нужд) и ООО «Лель-ЭКО».

Зона 12 — Тихвинский муниципальный район, полигон ОАО «Чистый город».

Зона 13 — Бокситогорский муниципальный район, полигоны ООО «Благоустройство».

Напомним, регионы обязаны разработать территориальные схемы обращения с отходами в рамках новой версии 89-ФЗ, которые определяют финансово-экономические показатели и инвестиционные возможности отрасли и показывают, как должны взаимодействовать участники мусорного рынка.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на разработку Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 47-го региона был заключен 10 июня с ООО «ТехноТерра». Новая схема, по задумке авторов закона, призвана унифицировать плату за вывоз мусора в пределах одного региона, а обязательное лицензирование должно сократить долю теневого рынка обращения с отходами.

По данным регионального Управления по обращению с отходами, администрация Ленобласти планирует в 2017 году провести изыскательские работы для строительства новых мусорных полигонов в Тосненском, Подпорожском и Выборгском районах. Кроме того, в следующем году в регионе появятся пять станций по сортировке коммунальных отходов.