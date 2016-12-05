Челябинск, 5 декабря, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Высшие федеральные чиновники сегодня, 5 декабря, слетаются в Челябинск. Уже прибыли министр обороны России Сергей Шойгу, глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Рогозин и другие официальные лица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

PublicDomainPictures Самолет

В самом Челябинске сегодня — беспрецедентные меры безопасности. Ближе к вечеру на Южный Урал прилетит президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава государства примет участие в запуске производственной линии на ООО «Этерно», а также встретится с работниками предприятия.