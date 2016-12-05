Брюссель, 5 декабря, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Конструктивные отношения с Россией входят в планы НАТО. Альянс намерен продолжать взаимодействие в рамках Совета Россия-НАТО (СРН). Одна из актуальный тем такого диалога — «обсуждение снижения военных рисков», сообщил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«НАТО нацелен на конструктивные отношения с Россией. Мы продолжаем придерживаться нашего двойного подхода — укрепление нашей обороны не противоречит поддержанию политического диалога с Россией», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас напряжённость поднялась на высокий уровень, и возможность диалога нужно использовать. Такой площадкой для диалога является продолжение работы СРН.

«Мы сегодня изучаем возможности проведения следующей встречи и темы для диалога. В частности, мы обсуждаем пути снижения военных рисков, недопущения военных инцидентов и несчастных случаев», — сказал он.

Генсек альянса, комментируя предложение Москвы принять совместный режим полётов военных самолётов над Балтийским морем, при котором должны быть включены транспондеры, отметил, что безопасность определяется прежде всего ответственным поведением лётчиков.

Столтенберг напомнил о двух состоявшихся в этом году встречах СРН. Неизменно темой была украинская ситуация.

Напомним, Столтенберг периодически заявляет о том, что НАТО не настроен по отношению к Москве враждебно. При этом он подчёркивает, что расширение альянса на Восток не означает экспансии и не является агрессией.

2 декабря он заявил, что расширение НАТО обеспечило мир и спокойствие Европейского союза, при этом оно не создает угрозу для кого-либо. Сотрудничество же альянса с Грузией является партнёрством, развивавшимся долгие годы, и эта страна имеет право выбирать, в каких структурах безопасности состоять.