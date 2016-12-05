Севастополь, 5 декабря, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Автотранспорт и жители Севастополя оказались заложниками гололеда после ухудшения погодных условий и ночного снегопада. Утром тысячи людей не попали на работу, а вышедшие на линию троллейбусы и автобусы не могли преодолеть обледеневшие подъемы и спуски, оставшиеся без дорожной посыпки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pexels Заснеженная дорога

Как сообщил начальник управления транспорта Игорь Козин, ГУПС «Севавтодор» не смог оперативно начать мероприятия по посыпке дорог противогололедной смесью. Он назвал болевые точки с заторами автотранспорта: из-за природного рельефа Севастополя — это практические все главные транспортные магистрали, соединяющие районы города.

«Утром стояло 95% общественного транспорта. Это 95 троллейбусов и около 855 автобусов. Очень много ДТП. Водители не могут рисковать жизнями жителей. Когда посыпят дороги — тогда общественный транспорт сможет сдвинуться, — сказал Козин. — Утром я обратился в ГИБДД, чтобы отключили светофоры».

«По информации на семь утра работали семь снегоуборочных и посыпочных машин «Севавтодора». По факту мы видим, что город стоит, люди идут пешком, транспорт не ходит, работа неудовлетворительная», — заявил журналистам начальник управления дорожного хозяйства Виктор Максимец. Он подчеркнул, что в городе достаточные запасы и ГСМ, и посыпочной смеси, и предстоит работа по анализу, почему произошел транспортный коллапс.

Из-за гололеда утром было перенесено на час позднее и аппаратное заседание правительства — множество чиновников не добрались вовремя на место службы. К 14:00 значительно потеплело, движение транспорта восстановлено.