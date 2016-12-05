Владимир, 5 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Создание ранжированного списка глав регионов России, который будет представлен президенту Владимиру Путину в ближайшие месяцы, вряд ли сильно ударит по позициям губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политический аналитик Кирилл Николенко. По его мнению, в ближайший год Светлане Орловой, скорее всего, не стоит чего-то сильно бояться, однако уже в 2018 году, когда у губернатора заканчивается срок полномочий, вопрос может встать достаточно остро.

Go2all.ru Город Владимир. Золотые ворота

В рейтинге губернаторов будут оцениваться экономическое и социальное положение области и уровень электорального недовольства главой региона. В итоге субъекты будут распределены по трём группам: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».

Скорее всего, нынешний губернатор Владимирской области Светлана Орлова попадёт в золотую середину списка. Её, по мнению Кирилла Николенко, трудно назвать лидером, но при этом положение Орловой не так шатко, как положение некоторых глав субъектов, которым в 2017 году предстоит переизбрание или потеря поста. Однако уже в 2018 году владимирскому губернатору, скорее всего, придётся не очень сладко.

«Я полагаю, что применительно к Владимирской области этот рейтинг, как и любые другие, ни на что в ближайшее время не повлияет. Но ближе к 2018 году, когда будет заканчиваться срок полномочий Светланы Орловой, я думаю, этот вопрос встанет остро, учитывая и возраст губернатора, и то, что каких-то серьёзных прорывов, кроме привлечения некоторого федерального внимания приездом высоких гостей, не было. По сути ничего серьезно не меняется. Сохраняется и проблема по долгам за энергоресурсы, и другие», — считает эксперт.

При этом, по словам собеседника ИА REGNUM, с формальной точки зрения у администрации президента вряд ли есть серьёзные претензии к Светлане Орловой: электоральные показатели в регионе находятся в норме, в экономике Владимирской области также нет масштабных потрясений. Но с другой стороны, нет уже и того драйва, который наблюдался в регионе в первый год работы Светланы Орловой.

«Был определённый всплеск, было определённое отношение со стороны населения к новому лицу, надежды на позитивные изменения. Но следующие годы показали, что всё не будет столь гладко. Возникали и противоречия с общественностью, не изменились и ключевые тенденции, связанные с оттоком населения, которые, к сожалению, Светлана Юрьевна достаточно ретиво отрицает, ссылаясь на какую-то статистику. Это, я считаю, главная угроза, которая не устранена, потому что, если у людей нет возможности найти себе высокооплачиваемую работу в регионе, они будут перебираться в Подмосковье и Москву», — сказал Кирилл Николенко.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова была назначена на должность врио губернатора Владимирской области в марте 2013 года. Спустя полгода она одержала победу на выборах главы региона. Тогда за Светлану Орлову проголосовали примерно 75% избирателей. При этом сразу же вокруг Светланы Орловой начались скандалы. Представитель партии «Гражданская платформа» Александр Филиппов обвинил соперницу в давлении на депутатов и попытку превратить выборы в фарс.

К слову, позже у Александра Филиппова начались большие проблемы, равно как и у его отца Сергея Филиппова, который был соратником бывшего губернатора Николая Виноградова. Сейчас Александр Филиппов, который является руководителем ООО ХК «МРГ-Инвест», осужден на 4 года за растрату в особо крупном размере. Его отец, бывший вице-губернатор Владимирской области и экс-глава «Газпром межрегионгаз Владимир» Сергей Филиппов находится под стражей также по подозрению в растрате.

Одновременно с возбуждением дела против Сергея Филиппова в регионе произошло вряд ли приятное для губернатора задержание заместителя главы области по строительству Дмитрия Хвостова. Чиновник приехал во Владимирскую область в 2013 году вместе со Светланой Орловой. Сейчас он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Причем, по версии следствия, брать взятки он начал еще в 2014 году.

Однако эти события, произошедшие в октябре 2016 года, почти не повлияли на рейтинг губернатора. В рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации в октябре 2016 года она заняла 22 место. Причем, по сравнению с сентябрем, Светлана Орлова поднялась на четыре строчки.

Также без внимания осталась и петиция, подписанная 7,7 тысячи владимирцами с требованием отставки Светланы Орловой из-за самоубийства бизнесмена Автандила Биганова, который конфликтовал с мэрией областного центра из-за перераспределения городских маршрутов общественного транспорта. Авторы петиции уверены, что предприниматель покончил с собой из-за проблем на работе, которые вызвал передел рынка.