Москва, 5 декабря, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, уступивший матч за мировую шахматную корону по результатам тай-брейка норвежцу Магнусу Карлсену, примет участие в чемпионате мира по быстрым шахматам и по блицу в конце декабря. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в ходе пресс-конференции.

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«С 26 по 31 декабря в столице Катара — Дохе — состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и по блицу, куда С. Карякин не просто приглашен, его очень ждут в этой стране многие любители, поклонники шахмат, — рассказал Илюмжинов. — А 31 декабря в 19:00 там как раз состоится закрытие чемпионата. Поэтому Новый год Сережа встретит в Дохе под елочкой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2016 г. норвежский шахматист Карлсен Магнус переиграл специалиста из РФ Сергея Карякина по итогам тай-брейка, тем самым подтвердив свое звание чемпиона мира.

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