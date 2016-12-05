Ярославль, 5 декабря, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В ярославских политических кругах активно обсуждается информация о грядущей смене руководства регионального и городского отделений партии «Единая Россия». По информации источников корреспондента ИА REGNUM, кадровые перестановки в высшем эшелоне регионального отделения ожидаются в преддверии выборов губернатора Ярославской области и депутатов муниципалитета Ярославля — до начала предвыборной кампании.

Yaroslavl.er.ru Илья Осипов

Смена секретаря политсовета Ярославского регионального отделения «Единой России» закономерна — сейчас этот пост занимает депутат Государственной Думы РФ Илья Осипов. В ноябре он назначен руководителем координационного совета «ЕР», который курирует деятельность партийных структур Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областей. Совмещать должности куратора и руководителя курируемого отделения нелогично.

На место Ильи Осипова, судя по всему, будет рекомендован председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. Экс-глава Первомайского района Ярославской области, в 2000—2007 гг. он возглавлял агропромышленный департамент администрации региона, в 2007—2013 гг. являлся заместителем губернатора Ярославской области. В сентябре 2013 года Боровицкий был избран депутатом Ярославской областной думы от Рыбинского района. В пользу версии о том, что именно он станет преемником Ильи Осипова на посту секретаря регионального отделения «Единой России» говорит факт вступления Боровицкого в ряды партии 28 ноября. До этого времени спикер Ярославской областной думы являлся лишь членом фракции единороссов в региональном парламенте.

«Действующий руководитель партийной организации Илья Осипов, избранный депутатом Госдумы, часто находится в Москве. По его мнению, для эффективной работы партии секретарь политсовета регионального отделения должен 24 часа в сутки 7 дней в неделю находиться в Ярославле. В связи с этим и встал вопрос о смене лидера регионального отделения. Смена руководителя происходит в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения. Она запланирована у нас на конец декабря. Если действующий секретарь регионального отделения сложит свои полномочия, тайным голосованием на альтернативной основе делегаты, направленные местными отделениями, смогут избрать нового руководителя», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель секретаря политического совета Ярославского регионального отделения «Единой России» Павел Исаев.

«Единая Россия» давно провозгласила курс на обновление. Ротация кадров — абсолютно естественный процесс в любой организации. В связи с обновлением региональной и городской власти и область, и Ярославль начинают жить по новому. Логично, что в такой ситуации будут меняться и руководители партии власти», — уверен политический консультант Алексей Власов.

Городское отделение партии с октября 2013 года возглавляет экс-председатель муниципалитета Ярославля, бывший и.о. мэра Ярославля, а ныне советник губернатора Алексей Малютин. Однако Павел Исаев заверил, что на городском уровне смена руководителя партии пока не планируется.