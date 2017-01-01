Москва, 2 января, 2017, 01:41 — ИА Регнум. В 2017 году впервые за четыре года ожидаются благоприятные для России перемены в экономике, обусловленные внешними факторами. Решение ОПЕК от 30 ноября 2016 года поддержит необходимый для российского бюджета уровень нефтяных цен, а избрание Дональда Трампа на пост президента США будет способствовать снятию санкций с России, отметил шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Петр Пушкарев.

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны

Решение ОПЕК позволит поддержать уровень цен на нефть в районе 55−60 долларов за баррель — «во всяком случае, на первую половину 2017 года, поскольку официальный срок договорённостей пока 6 месяцев», уточняет эксперт.

«Дополнительная валюта пойдёт в казну и на программы развития госкомпаний, однако важно, что деньги пойдут не только на инвестиции в разработку и добычу или на латание бюджетных «дыр» под финансирование полезных безусловно и нужных социальных программ, но и будет расходоваться на развитие несырьевых производств и предприятий в сфере услуг, и на необходимую для этого инфраструктуру», — предполагает он.

С учётом прихода к власти Дональда Трампа также можно ждать реальных перемен во властных элитах США и разворота всей американской политики, считает Пушкарев. «Трамп не пророссийский президент, а проамериканский: он не глобалист, возможно, впервые после Рейгана, а значит, защищает понятные для США интересы своей страны. А значит, нам есть о чём договариваться не в противостоянии, а в сотрудничестве. США, а вслед за ними и Европа, могут снять финансовые санкции — например, в обмен на чёткую согласованную политику в Сирии», — прогнозирует эксперт.

Пушкарев подчеркивает, что в 2017 году Украина перестанет финансироваться США в качестве антироссийски направленного проекта. «Отношения с Россией как восточным соседом медленно начнут стабилизироваться», — предполагает он.

Снятие санкций не только возобновит российским банкам и компаниям доступ к западным «длинным» деньгам, но, что более важно, может открыть реальное сотрудничество в сфере обмена технологиями, производства, с перспективой расширения товарообмена, уверен аналитик. «Наряду с объёмными совместными инвестпроектами с Китаем, Кореей, Японией это может дать технологический импульс, подкреплённый финансированием и международным спросом, для того, что бы Россия стала более значительной частью глобальной производственной цепочки, а также обеспечить новые рабочие места и обозначить вектор роста доходов населения в пределах 2019−2020 годов «, — полагает он.