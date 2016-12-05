Москва, 5 декабря, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Уходящая администрация США в лице ее военного крыла демонстрирует все возрастающую враждебность по отношению к России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Франц Клинцевич

«Министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс уже без всяких экивоков называет нашу страну угрозой номер один для США, и ей вторят замминистра обороны Фрэнк Кендалл и председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд», — отметил сенатор.

Последний в буквальном смысле проговорился, назвав главную причину недовольства Россией: «Они часто действуют там, где мы их не видели десятилетиями», напомнил он. «Выходит дело не в расширении НАТО на восток и увеличении количества стран-членов альянса после окончания холодной войны с 16 до 29, а в ответной реакции России, ее стремлении обеспечить свою собственную безопасность», — указал Клинцевич.

В то же время понятно, что подобная активизация американских высокопоставленных военных преследует в данный момент «прежде всего» внутриполитические цели — максимально сузить коридор возможностей для Дональда Трампа, полагает он. «Пожалуй, это чуть ли не первый случай в истории США, когда уходящая администрации пытается в столь неприкрытой форме «обложить флажками» вновь избранного президента. Не удивлюсь, если эти попытки будут продолжаться, что называется, до последнего, и самый их мощный выброс придется на самый канун инаугурации», — прогнозирует Клинцевич.

Министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс назвала Россию угрозой номер один для США. «У нас есть множество угроз, которыми мы занимаемся, но Россия из-за ядерного аспекта может быть реальной угрозой для США», — заявила Джеймс агентству Рейтер.