Москва, 5 декабря, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Официальный курс евро к рублю понизился по сравнению с предыдущим показателем, доллар США также опустился к рублю на 6 декабря, говорится в сообщении Банка России.

stux Сто евро

Евро установлен на отметке в 67,7660 рубля, он опустился на 70,43 копейки. Доллар США потерял к рублю 22,86 копейки — до 63,9242 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам доллара и евро к рублю, уменьшилась по сравнению с прошлым показателем на 44,27 копейки — до 65,6530 рубля.

Ранее доллар США и евро открыли торги 5 декабря незначительным ростом к рублю.