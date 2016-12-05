Чебоксары, 5 декабря, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Чувашские парламентарии, которые ещё в прошлом созыве направляли обращение Дмитрию Медведеву с просьбой «прибить фанфурики», в очередной раз возвращаются к этой проблеме. На этот раз они не проявляют законодательной инициативы, а выражают поддержку разрабатываемых федеральных законопроектов и просят спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, премьера Дмитрия Медведева «ускорить подготовку и внесение» в Государственную думу. Соответствующие обращения поддержаны сегодня, 5 декабря, на Госсовете Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Координационное совещание в Чувашии о ситуации на алкогольном рынке

Читайте также: Алкогольные «Рога и копыта» в Чувашии

Инициативы касаются введения акцизов для производителей спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также в отношении этилового спирта, приобретаемого производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Чувашские депутаты также просят ввести государственный контроль (включение в систему ЕГАИС) в отношении производителей спиртосодержащих лекарственных средств, а также обязать декларировать объемы производства и оборота данных фармацевтических средств. Вячеслава Володина чувашские депутаты просят ускорить рассмотрение федерального законопроекта, предусматривающего запрет на розничную продажу в нестационарных торговых объектах спиртосодержащей непищевой продукции.

В своих обращениях чувашские депутаты ссылаются на «неблагоприятную ситуацию» как республике, так и в целом в стране «в связи с реализацией спиртосодержащей продукции». «Спиртосодержащая продукция является сырьем для производства парфюмерно-косметических, лекарственных средств и изделий, товаров бытовой химии и другой продукции, в состав которой входят спирты, которые употребляются населением не по прямому назначению, а в качестве спиртных напитков. В ряде случаев продажа этой продукции осуществляется круглосуточно», — говорится в обращении.

И отмечается, что «безудержный рост производства спиртосодержащей продукции «двойного» назначения, низкая цена на неё и доступность для населения, отсутствие у её производителей и поставщиков обязанности по уплате акцизов, а также каких-либо ограничений в оптовой и розничной торговле такой продукцией стали причиной массового употребления спиртосодержащих суррогатов населением, что привело к значительному росту бытового алкоголизма и количества отравлений граждан, а также случаев со смертельным исходом».

Читайте также: Алкогольные «Рога и копыта» в Чувашии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продажу алкогольной продукции осуществляют 704 организации, алкоголь реализуют более чем 3 тыс. торговых объектов. По данным полиции, в январе-сентябре 2016 года в Чувашии в сфере незаконного оборота алкогольной продукции зарегистрировано более 80 преступлений, что на 72,3% больше аналогичного прошлогоднего периода. Выявлено 331 административное правонарушение, задержано 38 фур с 1169 литрами алкоголя без надлежащих документов. Из незаконного оборота изъято свыше 5,1 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции, либо маркированной поддельными знаками — что вдвое выше аналогичного прошлогоднего периода. Кроме того, по состоянию на 1 ноября изъято свыше 44,6 тыс. единиц так называемых «фанфуриков» (или 446 литров). Проблемой остаются преступления в питейных заведениях, где алкоголь продаётся в разлив (так называемые «разливайки»): в Чебоксарах зарегистрировано свыше 100 таких преступлений. В столице Чувашии в настоящее время работают 40 «разливаек» — на них поступило 90 жалоб от горожан.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора (со ссылкой на официальные данные федерального информационного фонда), по итогам 2015 года Чувашия заняла 4 место по показателю острых отравлений алкогольной продукции, уступив Туве, Иркутской и Кемеровской областям. По уровню смертности от острых отравлений алкогольной продукции Чувашия занимает второе место в стране после Марий Эл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году чувашские депутаты озаботились проблемой пьянства и алкоголизма в республике, при этом развернув основную борьбу с фанфуриками и обратившись к премьер-министру России Дмитрию Медведеву — с письмом о «необходимости принятия срочных мер для упорядочения оборота спиртосодержащей продукции». При этом в ходе обсуждения в Госсовете бизнесмены вспоминали, как в своё время ужесточали закон в сфере оборота алкоголя, обложив акцизами и лицензированием. Под его действие попали даже лаки для волос и аэрозоли, которые содержали спирт. Однако дело закончилось тем, что хотели «прибить» фанфурики», а «прибили» бизнес». Лицензии на оптовую торговлю спиртосодержащей продукцией стоили тогда 300 тыс. рублей, а через полгода это всё отменили, и деньги никто не вернул. Тогда подчёркивали, как важно культивирование здорового образа жизни, пропаганда спорта, который является «хорошей альтернативой пьянству». Кроме того, хорошие плоды может принести непосредственно общение с избирателями, поскольку одними запретительными мерами не обойтись.